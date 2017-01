Manori F1 meeskonna omanik Stephen Fitzpatrick pole tiimile leidnud sobivat ostjat ning võistkond on asunud taotlema pankrotikaitset.

Viimased kaks aastat meeskonda rahaliselt toetanud Fitzpatrick pole enam oma rahakotiraudade avamisest huvitatud ning on juba tükk aega Manorile sobivat ostjat otsinud. Kui aasta lõpus oli õhus variant, et tiimi omanikuks saavad Aasia investorid, siis nüüd on selge, et sellest tehingust siiski asja ei saanud. Kuigi otsingud jätkuvad ning meeskonna osalemine 2017. aasta MM-sarjas ei ole veel välistatud, tundub üha tõenäolisem, et tiim sel aastal rajale ei tule ning läheb pankrotti.

Manor lõpetas 2016. aasta hooaja konstruktorite arvestuses viimasel ehk 11. kohal, jäädes ülinapilt alla Sauberile ning seetõttu ilma ka miljonite eurode väärtuses auhinnarahadest.

Varem on Manori meeskond kandnud Virgin Racingu ja Marussia nime. Lõppenud hooajal sõitsid meeskonna eest Pascal Wehrlein, Rio Haryanto ning Esteban Ocon.