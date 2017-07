Vormel-1 sari hakkab kasutama e-sportlasi

Vormel-1 kavatseb tulevikus uute reeglite väljatöötamisel mängu kaasata e-sportlased.

Sarja üks juhtidest Ross Brawn tõdes, et vormelibossid soovivad võistluste formaati ja regulatsioone põnevuse kasvatamise nimel edasi arendada ning üheks võimaluseks on kasutada e-sportlasi.

Tänapäevased simulaatorid ja mängumasinad on juba sedavõrd võimsad, et suudavad imiteerida ka väikseid aerodünaamilisi muudatusi ning mängurid saavad seejärel oma tagasiside sarja juhtidele edastada.

"E-sõitjaid on palju ning me saame nende kaudu katsetada erinevaid keskkondi ja muudatusi," vahendab Brawni sõnu motorsport.com. "Kui muudame e-sõitjate auto aerodünaamikat, siis kas see muudab nende jaoks mängu paremaks või halvemaks?"

Brawni sõnul on tegu suurepärase võimalusega. "Need mängud ei erine suuresti simulaatoritest, mida päris meeskonnad kasutavad. Paljud F1 tiimid on oma tarkvara arendanud just nimelt vormelimängudest, et asja realistlikumaks muuta. Meie üritame aga praegu aru saada, millised elemendid on mängus need, mis sõidu kõige huvitavamaks muudavad - need ei ole ainult möödasõidud."

Lisaks sellele plaanib F1 Brawni sõnul tulevikus vormel-1 etappide ajal reaalajas samade tingimustega virtuaalmängu luua. "Fännid saaksid päris võistlusega samal ajal ka ise sõidust osa võtta," selgitas varem mitmete tipptiimide juures kõrgetel kohtadel töötanud inglane. "Näiteks tuleb päris sõidus rajale turvaauto ja mängijad peavad sellele reageerima. Sellise asja potentsiaal oleks väga suur."