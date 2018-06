Vormel-1-s võib tulla uus lipu lehvitamise süsteem

Vormel-1 võistlusdirektor Charlie Whiting rääkis, et Kanada GP-l juhtunust on palju õppida ja ei välista tulevikus automaatset lipu lehvitamise süsteemi.

Vormel-1 Kanada GP-l toimus palju segadust tekitanud vahejuhtum, kui eksituse tõttu lehvitati stardi-finišisirgel ruudulippu üks ring enne võidusõidu lõppu.

Charlie Whiting kaalub nüüd, kas sõidu lõppedes näidata ruudulist lippu ekraani pealt. "Me peame ilmselt välja mõtlema parema süsteemi, kuidas märku anda, et sõit on läbi," edastas Eurosport Whitingu sõnu. "Ruudulise lipu lehvitamine on traditsioon, kuid oleme näinud, et see võib tekitada probleeme."

"Me võiksime teha ühe suure ekraani, kus näidata õigel hetkel ruudulist lippu," lisas Whiting. "See idee vajab siiski veel täiustamist ja järelemõtlemist."

"Modell Winnie Harlowi ei saa juhtunus süüdistada," kommenteeris Whiting Kanada GP vahejuhtumit.