Vormel-1 plaanib vastuolulisest karistusmeetmest loobuda

Vormel-1 sarja juhid plaanivad lähitulevikus loobuda karistustest, mis toovad sõitjatele kaasa stardirivis kohtade kaotuse.

Konkreetselt on arutluse all variant, et edaspidi ei tooks vormeli käigukasti vahetus kaasa stardirivi karistusi.

Hetkel kehtiva reegli järgi peab üks käigukast vastu pidama kuus järjestikust etappi, kuid nüüd tahetakse see ühtlustada mootorireeglitega. See tähendab, et tulevikus võiks tiimid kasutada hooaja jooksul kindla arvu käigukaste ning nende eluiga rotatsiooni abil pikendada.

F1 sarja võistluste direktori Charlie Whitingi sõnul võiks plaan ellu rakenduda 2021. aastast.

"Töötame selle kallal, et stardikohtade karistused kaoksid," sõnas ta Motorsport.com-ile. "Käigukastide puhul võiks olla sama süsteem mootoritega. Neid oleks hooaja jooksul kasutada kolm tükki, kuid see, kuidas neid kasutatakse, oleks täiesti vaba."

Praegust käigukasti vahetamisega kaasnevat karistust on teravalt kritiseerinud F1 sarja tehniline direktor Ross Brawn, nimetades seda koguni "farsiks".