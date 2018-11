Vormel-1 piloodid panevad põnevuse tõstmiseks Brasiilias pead kokku

Teiste teemade seas tuleb sõitjate liidus (GPDA) arutlusele Pirelli rehvide valik ning suured käärid esimese kolme ja ülejäänud tiimide autode kiiruse vahel.

"Asi pole ainult rehvides. Mina tunnen, ning ma ei taha sugugi kõikide eest rääkida, et me peame veidi tagasisidet andma ja proovima midagi ära teha, sest sõidud ei ole enam lõbusad," ütles Haasi sõitja Romain Grosjean.

"Mehhiko kuues koht kaotas võitjale kahe ringiga? Kuidas peaks keskpärane auto tulema pooiumile, kui ta on üks või kaks ringi maas? Suurte ja väikestre tiimide erinevus on liiga suur. Lisaks on rehvid liiga keerulised, et neist aru saada ja nendega sõita. Kui sul pole survejõudu, võid need hävitada ning siis on vahe jälle liiga suur."

Grosjean loodab, et GPDA koosolekul läbi räägitavad teemad õnnestub viia ka F1 reeglite tegijate lauale, et neist oleks abi 2021. aasta hooaja regulatsioonide koostamisel.

"Me ei kavatse lihtsalt istuma jääda. Ärge saage must aru, kõik ei ole päris valesti. Ma tulen ikkagi võistlusnädalavahetusele õnnelikuna. Lihtsalt frustreeriv on teada, et midagi võiks olla paremini," lisas prantslane.

"Võtkem näiteks Hülkenberg, Perez või mina ise, me võitsime viimati etapi 2010. või 2011. aastal, kuigi meie juunioride aja tulemused olid päris head. Kui sa ei liitu õige meeskonnaga, ei teki sul kunagi võimalust ning sellest on kahju."