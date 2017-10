Vormel-1 ootavad ees tuleviku mõttes üliolulised kohtumised

Vormel-1 juhid kogunevad sel ja järgmisel nädalal arutama põhimõttelisi sarja tulevikku puudutavaid küsimusi.

Esimene istumine on juba täna Pariisis, kus keskendutakse 2021. aasta mootorireeglitele. Sellele järgneb tavapärane strateegiagrupi kogunemine Genfis 7. novembril, kus põhiteemaks on tõenäoliselt kulutuste vähendamine, kirjutab ajakiri Autosport.

Vormel-1 tegevdirektori Ross Brawn sõnul on reeglimuudatuste peamine eesmärk muuta sarja põnevamaks ja anda võimalus ka väiksematele tiimidele.

"Me tahame korralikku meritokraatiat. Me tahame, et F1 võidaksid parimad tiimid," ütles ta. "Aga kui neil on paha päev, tahame, et tuleks keegi paki keskelt ja võidaks sõidu. See oleks hea lugu ja spordile suur asi ning seda me tahamegi tagada."

"Vormel-1 on hetkel teelahkmel. Mitmeid aastaid polnud spordi arendamiseks mingit struktuuri, tehnilist ega finantsilist raamistikku. Tiimid ise üritasid reegleid välja mõelda, mis polnud parim lahendus, sest nad on ise võistlejad. Nüüd on meil organisatsioon ja struktuur," jätkas Brawn.

Ross Brawn Mercedese boksis koos Niki Lauda ja tiimibossi Toto Wolffiga. Foto: AFP/SCANPIX

"Mul on insenerid, tehnikud ja finantsstrateegikud, kes üritavad leida F1 äri jaoks parimaid lahendusi, arendada selle jätkusuutlikkust ja parandada kõikide tiimide konkurentsivõimet, et meil oleks palju parem võidusõit. Just see võimalus mind vormel ühte tagasi tõigi."

"Ning ma olen väga optimistlik. Oleme saanud tiimidelt väga head vastukaja ning järgmise paari kuu jooksul tutvustame me oma ideid ning teeme koostööd tiimidega, et need ellu viia. Ning järgmise paari aasta jooksul saavad need teoks," lisas 62-aastane inglane.