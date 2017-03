Konkurents on tihenenud, aga Mercedesed on endiselt favoriidi staatuses. Pildil katsetab oma uut töövahendit tiimis Nico Rosbergi koha saanud Valtteri Bottas.

Konkurents on tihenenud, aga Mercedesed on endiselt favoriidi staatuses. Pildil katsetab oma uut töövahendit tiimis Nico Rosbergi koha saanud Valtteri Bottas. Foto: AP/Scanpix

Märgid näitavad, et Ferrari ja Red Bull on tänavu võimelised Mercedese ülevõimu ohustama.

Pole kahtlust, et 2017. aasta vormel 1 autod on kõigi aegade kiireimad. Hooajaeelsetel katsesõitudel Barcelonas läbiti ringe mullusest ligi 4,5 sekundit kiiremini. Enamik rajarekordeid on püsinud aastaist 2003–2005, kui ilma tegid Schumacher, Barrichello ja Montoya, kuid tänavu tehakse need ilmselt pihuks ja põrmuks.