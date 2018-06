Vormel-1 meeskonnad on mures Prantsusmaa GP boksitee turvalisuse pärast

Vormel-1 meeskonnad on mures Prantsusmaa GP Paul Ricardi ringraja boksitee pärast, kuna potentsiaalsed vihmased olud võivad tekitada ohtlikke olukordi.

Sõitjad peavad boksiteele sõites tegema järsu vasakpöörde, mis võib ohustada boksitee alguses olevat Mercedese meeskonda.

Seetõttu otsustas F1 võistlusdirektor Charlie Whiting pärast esimest vabatreeningut piirata lubatud sõidukiirust boksiteele sõites 80 km/h pealt 60 km/h peale, vahendab Autosport.

Mercedese tiimijuht Toto Wolff tunnistas, et ta muretseb oma meeskonna liikmete turvalisuse pärast ja mainis ka Ungaris Hungaroringil toimunud õnnetustele DTM-rallisarjas, kus sai viga kolm töötajat, kui sõitjad kaotasid auto üle kontrolli boksiteel.

"Meil on olnud jubedaid õnnetusi tõsiste vigastustega, kui auto on sattunud vesiliugu ja sõitnud otsa nii inimestele kui ka meeskonna varustusele," rääkis Wolff.

"Kui sõidu ajal vihma sajab, on boksitee algus kindlasti probleem," lisas Wolff. "Ma usaldan Charlie Whitingut ja tema kolleege ning kiirusepiirangu alandamine aitab parandada olukorda."

"Meie, sõitjad, oleme kaitstud," kommenteeris olukorda Red Bulli piloot Daniel Ricciardo. "Mehaanikud on need, kes on ohus."