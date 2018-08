Vormel-1 meeskond hakkab hooaja keskel tõenäoliselt sõitma uue nime all

Üks juriidiline probleem uue osalemisõiguse saamisel on veel see, et taotluse peab esitama riiklik alaliit, mis Force India puhul tähendas Indiat. Lawrence Strollil enam seost Indiaga pole.

Pole veel selge, mis nime all ja millal uus võistkond sõitma hakkab, aga teisipäeval eemaldati juba Belgias, Spa-Franchorchampsi ringraja ääres seisvatelt Force India veoaotodelt varasemate sponsorite kleepse.