Vormel-1 maailm on leinas: suri pikaaegne Ferrari juht

Marcionne käis haiglas õlaoperatsioonil. Mehe õlas tuvastati pahaloomuline kasvaja, kuid operatsiooni ajal tabas teda insult ja mees langes koomasse, kirjutab Autosport.

Marcionne sai insuldi tagajärjel püsiva ajukahjustuse ning nüüd otsustati teda elus hoidnud masinad välja lülitada.

“Kahjuks sai reaalsuseks kõige kurvem stsenaarium. Sergio Marchionnet ei ole enam,“ teatas Ferrari nõukogu esimees John Elkann. “Usun, et parim viis tema mälestuse austamiseks on tema töö jätkamine.“

Karismaatiline Marchionne tõusis Ferrari esimeheks 2014. aasta septembris, kui ta asendas Luca di Montezemolot.

Marcionne oli tihedalt seotud ka Ferrari vormel-1 meeskonnaga ning just tema vahetas Marco Mattiacci välja Maurizio Arrivabene vastu.

Sergio Marchionne, the former CEO of Fiat Chrysler and architect of the automaker’s dramatic turnaround, has died aged 66 https://t.co/S8pBROKL8L pic.twitter.com/Gn3DuhDqhY