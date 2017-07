Vormel-1 kalendrist on kadumas järjekordne legendaarne ringrada

Vormel-1 sarja jaoks võib 2019. aasta olla ühe suure hüvastijätu aeg: nimelt võib võistluskalendrist olla kadumas Silverstone'i ringrajal toimuv Suurbritannia GP.

BBC väitel ei ole ringraja omanikud rahul oma praeguse lepinguga, mille järgi jääksid nad etapi korraldamisega rahaliselt kahjumisse. Vormel-1 sarja juhid pole üritanud asja parandada.

Suurbritannia GP toimus Silverstone'i ringrajal esimest korda 1950. aastal, algselt roteerus etapp kolme erineva raja vahel, kuid alates 1987. aastast on see toimunud igal aastal just Silverstone'is.

Kui raja omanikud F1 juhtidega kokkuleppele ei jõua, võib Suurbritannia GP alates 2020. aastast toimuda mõnel teisel rajal - näiteks on räägitud Ida-Londonis Docklandsi piirkonnas tänavaringi rajamisest.

Mõni aeg tagasi teatasid Malaisia GP korraldajad, et selle aasta etapp jäi Sepangi ringrajal viimaseks.