Vormel-1 juht plaanib muudatusi: praegu on võistluskalendris radu, mis ei soodusta põnevaid sõite

„Täna, realistlikult vaadates, on just võistlusrajad need, millega peame rohkem töötama, sest need ei soodusta piisavalt põnevaid võidusõite,“ teatas vormel-1 sarja esimees Chase Carey Eurospordile.

Carey tunnistas veel, et osad hetkel kalendris olevad võidusõidurajad peavad pingutama, et kõik vajalikud standardid oleksid täidetud.

„Möödasõidud on selgelt probleemiks ja me teame, et sammud, mida teeme 2019. aasta jaoks, ei lahenda kõiki probleeme, aga need on siiski sammud edasi,“ lisas Carey. „2021. aasta muudatused tulevad tähendusrikkamad.“

Keset arutelusid, kas Miami ja Vietnam toimuspaikadena kalendrisse lisada, on Carey välja toonud kriteeriumid, mida uued potentsiaalsed võistluspaigad peavad täitma. Vormelijuht ütles, et uued rajad saavad võimaluse olla võistlussarjas GP-de toimumispaikadeks ainult juhul, kui need on piisavalt head võidusõiduks.

Järgmine vormel-1 GP toimub 8.-10. juunini Kanadas, Montrealis.