Vormel-1 juhid teevad sel nädalal sarja tuleviku kohta tähtsa avalduse

Vormel-1 uus omanik Liberty Media peaks reedel Bahreinis tegema teatavaks, millises suunas liigutakse reeglimuudatustega pärast 2020. aastat.

Kardinaalseid muudatusi regulatsioonides varem teha ei saa, sest kuni 2020. aastani kethib praegune Concordia leping. Kuid juba sarja Bernie Ecclestone'ilt üle võtmisest alates on Liberty Media pidanud pikki läbirääkimisi Rahvusvahelise Autoliiduga (FIA), kuidas kuningliku võidusõidusarjaga edasi minna.

Briti meedia usub, et need plaanid näevad sel nädalal Bahreini GP eel ka lõpuks ilmavalgust. Liberty Media kavatsustest kuulevad esimesena korraga kõik 10 vormel-1 tiimi ja neli mootoritarnijat (Mercedes, Ferrari, Honda ja Renault).

Kõige suuremad muutused ootavad arvatavasti ees mootoriregulatsioone, sest Liberty Media on varem mõista andnud, et näeb seal märkimisväärset kulude kokkuhoiu potentsiaali. See ei meeldi kindlasti Ferrarile ja Mercedesele, kes on lubanud pärast 2020. aastat F1-st lahkuda, kui sarja juhid kokkuhoiupoliitikas liiga radikaalseid samme plaanib.

Red Bulli tiimi konsultant Helmut Marko on aga veendunud, et kulusid on vaja vähendada. "Kuidas iganes see juhtub, pole tähtis. Praegune ärimudel ei ole mõistlik ega tervislik," ütles Marko.

Sama meelt on Red Bulli boss Christian Horner: "Liberty peab ennast kehtestama ja võtma vastu tugevad otsused. Selge on see, et kunagi pole võimalik iga tiimi meele järele olla."