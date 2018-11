Vormel-1 jõuab 2020. aastal Vietnami

Vastava uudise tegi avalikuks Vietnami valitsus, kuid rahvusvaheline autoliit FIA pole seda veel ametlikult kinnitanud.

Etappi rahastab erasektor, mitte valitsus, kes küll üritust toetab. Tänavaringraja skeem avaldatakse järgmisel nädalal.

Valitsuse esindajate sõnul küsiti enne otsuse tegemist Hanoi elanike arvamust, kes olevat olnud F1 etapi poolt, sest see toob linna palju turiste, vahendab BBC.

Vietnami etapp on esimene täiesti uus projekt, mille vormel-1 uus omanik Liberty Media alates 2017. aastast läbi on surunud. Tegemist on kolmanda etapiga Kagu-Aasias Singapuri ja Malaisia GP kõrval. Malaisia kadus kalendrist kehva piletimüügi tõttu pärast 2017. aastat.