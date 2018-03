Vormel-1 hooaeg algas Ferrari peoga! Vettel võitis, Räikkönen kolmas

Hamilton startis võistlusele parimalt kohalt ja püsis esikohal boksipeatuseni. Ta tuli varem sisse kui Vettel, kellele mängis edu kätte Haasi meeskonnaga juhtunu. Pärast boksis käiku jäid nii Magnusseni kui Grosjeani masinad toppama ja rajale toodi ohutusauto. Vettel tabas momendi, sõitis õigel hetkel boksi ja säilitas liidrikoha.

Hamiltonil oli tervelt 30 ringi möödumiseks, aga üllataval kombel Mercedes Ferrarist mööda ei saanud. Kas tõesti tuleb tasavägine hooaeg? Kimi Räikkönen hoidis kolmandat kohta Daniel Ricciardo ees. Esinelik mahtus 7,1 sekundi sisse.

Ülejäänute seast oli parim Fernando Alonso, kes tõi McLareni finišisse viiendana.

