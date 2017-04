Vormel-1 Hiina GP teine vabatreening jäi omapärasel põhjusel ära

Kuigi raja kohal ei olnud udu kopteri lendu segav, oli nähtavus Shanghai haigla juures sedavõrd kehv, et õhusõidukiga poleks olnud võimalik sinna ohutult maanduda.

Esimesel vabatreeningul said sõitjad kamba peale kokku kirja vaid 124 ringi ning treening peatati punaste lippudega kolmel korral. Teist vabatreeningut aga otsustati üldse mitte alustada.

Kahe "katkise" vabatreeningu järel tõotab homne kolmas vabatreening tulla meeskondade jaoks eriti tihe ning kahtlemata võisid tänased olud kaarte segada ka laupäevase kvalifikatsiooni osas.

BREAKING: #FP2 will not start - no further action on the track for today#ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/o90peBnbuD