Vormel-1 bossid kavandavad järjekordset suurt muudatust: seekord löögi all kvalifikatsioon

Austraalia GP start Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Vormel-1 sarja haldav Liberty Media on viimasel ajal teinud hulga väikeseid ja suuremaid muudatusi, et võistlusi kaasaegsemaks ja huvitavamaks muuta. Nüüd on väidetavalt sihikule võetud laupäevase kvalifikatsiooni reformimine.