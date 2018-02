Vormel-1 asendab vihmavarjutüdrukud lastega

Vormel-1 sarjas osalevate meeskondade juhid otsustasid täna, et algaval hooajal seisavad võistlussõidu eel stardirivis vormelite kõrval lapsed. Siiani oli kuninglik võidusõidusari kasutanud selles ametis modelle ehk nn. vihmavarjutüdrukuid.

Konkreetsed lapsed, kes hakkavad stardi eel võistlejate numbreid hoidma (või vihmavarje), valitakse välja etappi korraldava klubi poolt või loosimise abil.

"See saab noorte jaoks olema väga haruldane võimalus. Nad seisavad oma iidolite kõrval, vaatavad, kuidas nad võistluseks valmistuvad. See on nii neile kui nende perekondadele unustamatu kogemus ja parim viis, kuidas tulevase põlvkonna F1 tähti inspireerida," teatas vormel-1 äritegevuse tegevdirektor Sean Bratches, vahendab Autosport.

Jaanuari viimasel päeval oli vormel-1 juhtkond teinud teatavaks palju pahameelt esile toonud otsuse, et algavast hooajast ei näe enam vihmavarjutüdrukuid.

Toona tõhjendas Bratches seda otsust järgnevalt: "Oleme viimase aasta jooksul vaadanud üle mitmeid kohti, mis vajaksid uuendamist ja oleksid rohkem vastavuses meie visiooniga sellest suurepärasest spordialast. Kuigi stardirivi tüdrukute palkamine on vormel-1 toote juurde kuulund aastakümneid, tunneme, et see komme ei sobi kokku meie brändi väärtustega ning läheb vastuollu tänapäeva ühiskondlike normidega. Me ei usu, et see tava oleks vormel ühele ja selle uutele ja vanadele fännidele üle kogu maailma oluline."

Lapsi kasutatakse stardirivis ka elektrivormelite sarjas Vormel E.