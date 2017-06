Vormel-1 ainus naispealik lahkus ametist

Erinevad mootorispordiväljanded kinnitavad, et Sauberi vormel-1 meeskond on lõpetanud koostöö oma tiimipealiku Monisha Kaltenborniga. Tiim ise pole veel pressiteadet teinud.

Kaltenbornist sai Šveitsi tiimi juhatuse esimees 2010. aastal, kui Peter Sauber viis aastat tagasi BMW-le müüdud tiimi uuesti üles ehitas. 2011. aastal ostis Kaltenborn endale tiimi aktsiad ning sai selle kaasomanikuks.

2012. aastal sai Kaltenbornist vormel-1 esimene naissoost tiimipealik, kuid tänase teate järel on konstruktorite karikas üheksandat kohta hoidev meeskond päevapealt ülemuseta jäänud. Ukse ees on aga Aserbaidžaani GP sel nädalavahetusel.

Märke, et midagi sellist võib juhtuda, oli näha juba eelmisel aastal, kui Peter Sauber oma enamusosaluse Šveitsi investeerimisfirmale Longbow Finance maha müüs. Sky Sports raporteeris toona, et firma lähiaastate eesmärk on tiimi igapäevaselt juhtima panna mõni oma inimene.