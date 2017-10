VÕIMAS | Lewis Hamilton püstitas USA-s rajarekordi

Vormel-1 sarjas oma neljanda individuaalse MM-tiitli poole kihutav Lewis Hamilton näitas Austini GP-l suurepärast minekut, kui ta püstitas reedesel teisel vabatreeningul rajarekordi.

Hamilton sai Texase ringrajal ajaks 1.34,668. Nii kiiresti ei ole seal keegi varasemalt sõitnud, kirjutab Reuters.

Teise tulemuse sõitis välja Max Verstappen, kes sai ajaks 1.35,065. Kolmas oli Sebastian Vettel 1.35,192.

Neli etappi enne hooaja lõppu on Hamilton liikumas kindlalt MM-tiitli suunas ning tal on praeguseks koos 306 punkti. Teine on Vettel 247ga ja kolmas Valtteri Bottas 234 silmaga.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP2) Another great session for @LewisHamilton, who posts the fastest ever F1 lap at @COTA ⏱️#USGP #FP2 pic.twitter.com/El9jTPPISp — Formula 1 (@F1) October 20, 2017