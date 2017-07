Vinge: Renault kinnitas, et Robert Kubica hakkab peagi nende käesoleva aasta autot testima!

2011. aastal ralliauto roolis üliraske avarii üle elanud Kubica parema käe liikuvus on siiani väga piiratud ning mees peab peamiselt roolima vasaku käega. Hoolimata sellest on ta Renault' eelmiste aastate autodega näidanud sel suvel väga head kiirust.

"Füüsiliselt ei olnud mul mitte ühtegi probleemi," rõõmustas poolakas L'Equipe'ile pärast hiljutist testi Prantsusmaal.

"Peame liikuma edasi samm-sammult. Olen tulnud pika tee ja seda ei tohiks unustada. Kahtlused minu võimete kohta kadusid nende kahe testipäevaga. Olen nüüd kindel, et suudan vajalikul tasemel sõita, aga kõvasti on veel minna."

Kuna Kubica parema käe liikuvus on piiratud, tuleb tiimil auto rool sedaviisi ümber seadistada, et piloot saaks käiguvahetusi ja muid seadistusi vasaku käega teha.

