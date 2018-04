Villeneuve: Williamsi testisõitja Kubica saboteerib Sirotkini masinat

Vormel-1 1997. aasta maailmameister Jacques Villeneuve esines teooriaga, mille kohaselt keerab Williamsi poolakast testisõitja Robert Kubica oma tiimisisesele rivaalile Sergei Sirotkinile meelega käru.

"Tema olukorras teeksin täpselt sama," vahendab kanadalase sõnu Daily Express. "Kubica unistus on autoga võidu sõita, mitte olla kolmas piloot ning seda punkti ei tohiks alahinnata."

Villeneuve viitab sellele, et just Sirotkin oli see, kelle pärast Kubical hooaja eel põhisõitja kohale võitlus käis. Venelane ise lükkab vormelilegendi teooria ümber.

"Tehniliselt oleks see võimalik. Aga ma tunnen Robertit, ta on hea kutt. Tean, et oma loomu poolest poleks ta selleks võimeline," sõnas Sirotkin. "Lisaks on tema töö autot arendada ja seda mitte ainult enda pärast. Isegi, kui ta seda tahaks, poleks see talle füüsiliselt lihtne. Meeskond mõtleb kümme korda, miks auto ühte või teist uuendust vajab, enne kui selle ellu viib."

Sirotkin loodab, et tal läheb sel nädalavahetusel Bahreinis paremini kui Austraalias, kus ta sõitu ei lõpetanud. Teine Williamsi piloot Lance Stroll finišeeris 14. kohal.