Villeneuve: oleksin Vetteli asemel käitunud täpselt samamoodi

1997. aasta vormel-1 maailmameister astus Sebastian Vetteli kaitseks välja, öeldes, et oleks Lewis Hamiltoni "piduriproovile" Aserbaidžaani GP-l sama raevukalt reageerinud kui sakslane seda tegi.

"Nad sõitsid 10 miili tunnis. Keda huvitab?" rääkis kanadalane Motorsport.com-ile. "Loomulikult oli see inetu, aga lõppude lõpuks oli Hamilton see, kes talle piduriproovi korraldas."

"Ma olen võidusõitja. Kui keegi mulle nii oleks teinud, oleksin teinud sama mida Sebastiangi. Ma ei usu, et ta tahtis teda tabada. Tal oli üks käsi roolil ning teisega näitas Hamiltoni peale. Rattaid niimoodi pöörates ei sõideta tavaliselt teisele otsa. Sellega pidurdad vaid oma autot. Ja kindlasti ei tee sa seda ühe käega. Kui sa tahad kellelegi otsa sõita, on sul kaks kätt roolil," lisas Villeneuve.

Kanadalane ei mõista, miks juhtunust nii suur number on tehtud. Kohtunikud karistasid Vettelit Bakuus kümnesekundilise boksis seismisega, kuid kuuldavasti tunnistanud üks kohtunikest hiljem üles, et Vettelile kaaluti ka disklahvi andmist.

"Meil on kaks meest võitlemas meistritiitli nimel. Nad on teineteise peale vihased ning lõppude lõpuks ei lõhkunud kumbki midagi. Millest nii suur probleem?" küsib Villeneuve.

"See on suurepärane televisioon. On hea näha, et nad on hingega asja juures. Mulle meeldib, et sõitjad näitavad emotsioone. See on hea, see on lõbus."