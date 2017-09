Viimase koha eest Williamsi vormel-1 tiimis käib tõsine võitlus

Williamsi vormel-1 meeskonnas on tulevaks hooajaks täitmata veel üks koht ning antud positsiooni pärast on veel võitlemas kolm sõitjat.

Kindlalt on tulevaks hooajaks meeskonnas koht olemas Lance Strollil. Teise koha pärast heitlevad aga Robert Kubica, Felipe Massa ning Paul di Resta, kirjutab Autosport.

Hiljuti selgus, et Kubica testib peagi Williamsi vormelit ning seeläbi peaks saama selgeks, kas kogenud poolaka naasmine vormel-1 karusselli on üldse võimalik. 32-aastane Kubica kihutas sarjas aastatel 2006 kuni 2010. 2011. aastal tegi ta ralliauto roolis aga avarii ja vigastas oma kätt nii tõsiselt, et vormel-1 karjäär tuli pausile panna.

Väidetavalt sooviks Williamsis jätkata ka vanameister Massa ning kohast on tõsiselt huvitatud ka viimati 2013. aastal täishooaja kaasa teinud Di Resta, kes asendas Massat edukalt Ungari etapil. Eelkõige pidi edasine sõltuma aga Kubica eelseisvast testist.

Väidetavalt on ise end Williamsile pakkumas käinud Marcus Ericsson ja Jolyon Palmer, kuid viimaste teenetest ei ole Williams ise huvitatud.