Vihmastes oludes sõidetud Ungari GP kvalifikatsiooni võitis Hamilton

Vormel-1 sarja Ungari etapi kvalifikatsioonisõidu võitis Lewis Hamilton (Mercedes), kellele järgnes tiimikaaslane Valtteri Bottas.

Kvalifikatsiooni segas tugev vihmasadu ning äike.

Hamilton sai homseks sõiduks parima stardikoha ajaga 1.35,658. Bottas kaotas talle 0,260 sekundiga.

Ferrari sõitjad Kimi Räikkönen ja Sebastian Vettel stardivad vastavalt kolmandalt ja neljandalt positsioonilt. Esikuuikusse mahtusid veel Carlos Sainz (Renault) ning Pierre Gasly (Toro Rosso).

Mercedesed said hea hoo kätte just tänu märjale rajale. "Ferrari on kogu nädalavahetuse vältel olnud kiirem ja püüdsime teha kõike, et neile järele jõuda," rääkis Hamilton pärast kvalifikatsiooni. "Siis tuli õnneks vihm. Me anname endast parima, et hoida homme Ferrarid enda selja taga."

Hamiltoni jaoks oli tänane juba hooaja viiendaks parimaks stardikohaks.

Ungari GP sõidetakse pühapäeval algusega kell 16.00.