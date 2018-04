Vihane Hamilton oleks peaaegu inimesed alla ajanud

Bahreini vormel-1 etapi viimasel vabatreeningul näitas parimat minekut Ferrari piloot Kimi Räikkönen. Neljanda aja välja sõitnud Lewis Hamiltoni aga pahandas boksiteel aset leinud kogunemine, mis oleks tema sõnul võinud väga kurvalt lõppeda.

“Kes on need inimesed meie boksiteel?“ uuris Hamilton esmalt raadio teel. “Ron (Mercedese spordidirektor Ron Meadows), sa peaksid kohe Charliet (võistlusdirektor Charlie Whiting) informeerima, et inimesed seisavad sellise koha peal. See on väga ohtlik! Ma tulin väga suure kiirusega. Oleksin võinud nad tappa.“

Hiljem selgus, et Hamiltoni teele jäid ette Force India mehaanikud ja Rahvusvahelise Autoliidu FIA ametnikud, kes olid kaaluma tulnud ühte Force India vormelit.

Lisaks Räikkönenile jäid kolmandal vabatreeningul Hamiltoni ette veel Red Bulli piloodid Max Verstappen ja Daniel Ricciardo.