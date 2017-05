VIDEOD: Viis meeldejäävamat hetke Monaco GP ajaloost: sigatsevast Schumacherist surmava avariini

Homme peetakse Monte Carlo tänavaringrajal järjekorras 75. vormel-1 Monaco GP. Sel ikoonilisel etapil on aastate jooksul juhtunud nii mõndagi mälestusväärset. Enamus sekeldusi on seotud vihmamärja rajaga, kuid skandaalseid vahejuhtumeid on olnud ka kuivas. Valisime etapi rikkalikust ajaloost välja viis meeldejäävamat hetke.

1. Michael Schumacheri riukalik parkimine Karjääri jooksul varemgi ebasportlike võtetega silma paistnud Michael Schumacheri käitumine 2006. aasta Monaco GP-l on läinud ajalukku kui üks suurimaid koerustükke F1-s. Olles enda arvates kindlustanud kvalifikatsiooniga parima stardipositsiooni, parkis Schumacher oma Ferrari viimasesse kurvi, et takistada Fernando Alonso viimast kiiret ringi. Sakslane tõsteti karistuseks stardirivi lõppu. Alonso alustas esikohalt, võitis etapi ja tuli ka 2006. aastal maailmameistriks. Säh sulle karmat! 2. Oliver Panit' šokeeriv võit vihmasajus Vihmamärg Monte Carlo tänavaringrada on iga vormelisõitja õudusunenägu. 1996. aastal katkestasid vale rehvivaliku või lihtsalt seinasõidu tõttu etapi kõik mehed peale nelja. Lotovõidu võttis selles segaduses Oliver Panis, kes saavutas karjääri ainsa etapivõidu lootusetu masinaga Ligier-Mugen-Honda. Seotud lood: Schumacheri mänedžer avaldas põhjuse, miks avalikkus vormelilegendi seisundist midagi ei tea Etapi muutis veelgi kummalisemaks tõik, et David Courthard (McLaren) laenas põhisõiduks ühe Michael Schumacheri kiivritest. 3. Debütant Senna võitis ja ei võitnud ka 3. juuni 1984. Vihma kallas kui oavarrest ja asfalt oli sama märg kui libedasõidukoolitusel. Debüüthooaega tegev Ayrton Senna "uisutas" end 13. stardikohalt võistlejaterivi etteotsa ning möödus 32. ringil liidrist Alain Prostist. Ekstreemsete tingimuste tõttu katkestati sõit aga punase lipuga ja kirja läks 31. ringi paremusjärjestus, sest selle ringi suutsid kõik võistlejad lõpetada. Pooleli jäänud etapil jagati vaid pooled punktid, mis said hiljem Prostile saatuslikuks, sest Niki Lauda tuli maailmameistriks vaid 0,5-punktilise edumaaga. 4. "Kus rehvid on!?" Daniel Ricciardo võitis 2016. aastal Monacos esimest korda parima stardikoha, kuid tiim mängis kõik trumbid ühe rumala eksimusega maha. Rada oli kuivamas ning kaks meest - Ricciardo ja Hamilton - tegid julge otsuse vahetada alla mitte keskmised, vaid kuiva ilma rehvid. Ainult et Red Bulli mehaanikud unustasid need boksipeatuse ajaks õue valmis panna. Sekundid kulusid Ricciardo jaoks armutult ning arvata võib, et pai meestele selle eest just ei tehtud. 5. Lorenzo Bandini kaotas elu Monte Carlo rajal on läbi ajaloo hukkunud vaid üks piloot - 1967. aastal Lorenzo Bandini, kes sõidu 82. ringil sadama šikaanis auto üle kontrolli kaotas ning põlevasse masinasse kinni jäi. Itaallasel põles 70 protsenti keha pindalast ning kolm päeva pärast etappi suri mees Monte Carlo haiglas.