VIDEO | Vormelilegend Niki Lauda kurvastas otseülekandes Saksa televaatajaid

22 aastat RTL-i stuudioeksperdina töötanud kolmekordne vormel-1 maailmameister Niki Lauda teatas tänase teleülekande lõpus, et järgmisest hooajast tema värvikaid kommentaare enam otse-eetris ei kuule.

"Mul on teile midagi erilist öelda," alustas 68-aastane austerlane kurva uudise teatamist. "Olen otsustanud, et lõpetan järgmisest aastast RTL-i teletöö. Tänan kõiki, eriti sind (RTL-i reporter Florian König), selle eest, mida me rohkem kui 20 aastat teinud oleme. Jagasime lõbusaid ja ka vähem lõbusaid aegu."

Stuudio juht Florian Königu jaoks tundus uudis šokina tulevat: "Me oleme seda 21 aastat koos teinud ja mul on nüüd sõnad otsas. Tänan ka sind! Tavaliselt ma ei ütle selliseid asju televisioonis, aga suured tänud legendile! Lootsin hooajale paremat lõppu. Ma tean, et sulle ei meeldi see, aga ma tahan sinuga hüvasti hätta ja sind korra veel emmata."

Lauda leping lõppes tegelikult juba 2015. aastal, kuid seda pikendati kaks korda aasta võrra. Kui vanahärra mingil põhjusel etappidel käia ei saanud, asendas teda stuudios 2012. aastal F1 karjääri lõpetanud Timo Glock.

Austria vormeliguru tänane teade ei tähenda, et teda enam F1-etappidel ei näe. Mees kuulub endiselt Mercedese tiimi omanike ringi ning on sage külaline hetke parima meeskonna boksis.