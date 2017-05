VIDEO: Vormeli "pissihäda" rikkus Alonso vabatreeningu

Sel hooajal juba korduvalt tehniliste probleemide küüsi langenud Alonso auto seekordne rike oli lausa koomiline: kui kraanad masina üles tõstsid, nirises auto põhjast välja õnnetu kollane õlijuga.

Esimesel vabatreeningul näitas kiireimat aega Lewis Hamilton (Mercedes), kes edestas tiimikaaslast Valtteri Bottast ning Ferrari sõitjaid Kimi Räikköneni ja Sebastian Vettelit.

FP1 PROVISIONAL CLASSIFICATION (After 60 mins): HAM more than a second faster than VET #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/bUDQT71MAd