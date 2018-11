VIDEO | Vormel-1 kaklusklubi: Verstappen ei ole ainus ning rusikatega on teiste seas vehkinud Schumacher, Senna ja Piquet

Vormeliässad on käsipidi kokku läinud ka varem.

Vormel-1 ajaloo üks tulisemaid käsivõitlusi leidis aset Piquet' ja Salazari vahel. Piquet lõi Salazari nii käte kui ka jalgadega. Brasiillasele sõideti tagant otsa ning kokkupõrke järel lasi ta konkurendi peal kogu viha välja. Lõpuks pidid sekkuma rajajulgestajad.

There was a huge talking point involving Max Verstappen and Esteban Ocon at the #BrazilGP on Sunday 😮



But this kind of thing has happened before in F1 - as the Verstappen family know only too well... pic.twitter.com/bmdHbDh5hV