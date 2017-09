VIDEO | Vihm häiris tugevalt F1 etapi kvalifikatsiooni, Hamilton tegi ajalugu

Kvalifikatsiooni alustati küll õigeaegselt, aga pärast Romain Grosjean´i väljasõitu kvalifikatsiooni esimeses osas jäi kõigil sõit katki. Tagasi rajale said võidusõitjad alles kahe ja poole tunni pärast! Vahepeal ilmus sotsiaalmeediasse igasugu põnevad postitused. Neist ühel lõid Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas (mõlemad Mercedes) arvutimängu klõbistades aega surnuks. Mine tea, võib-olla sõitsid mehed üksteise vastu Monza kvalifikatsiooni...

Igatahes rajale tagasi tulles oli Hamilton ülekaalukalt kõige kiirem mees. Britt teenis 69. kvalifikatsioonivõidu, tõustes sellega kõigi aegade edukaimaks. Teine oli Max Verstappen, kolmas Daniel Ricciardo (mõlemad Red Bull) ja neljas Lance Stroll (Williams).

Those full wet blue tyres can shift around 65 litres of water per second at full speed (300kph). But standing water is the problem #F1— Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 2, 2017