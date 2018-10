VIDEO | Vihane Ricciardo pidi taas mootoriprobleemi tõttu kvalifikatsiooni katkestama

Tänasel vormel-1 Jaapani etapi kvalifikatsioonis tabas Ricciardo masinat mootoririke teise vooru ajal ning austraallane oli sunnitud boksi naasma.

"Just siis, kui sõitsin läbi viimase šikaani, et kiiret ringi alustada, tundsin, et midagi on valesti," sõnas austraallane. "Mu autol polnud enam jõudu ja kuulsin, et turbo juures ei kõlanud kõik hästi."

"Mul ei vea praegu üldse ja see ajab mind vihale," lisas Ricciardo. "Ma annan endast parima, kuid auto ei toimi. Loodan, et asjaolud muutuvad varsti. Ma tahan jätkuvalt Red Bulli eest sõita edukalt ja tuua hooaja lõpus häid tulemusi. Väga raske aeg on praegu."

Ricciardo alustab homset sõitu 15. kohalt.

