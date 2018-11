VIDEO | Vettel pidas inseneriga maha lõbusa raadiovestluse, Hülkenberg tegi avarii

"Midagi on lahti mu jalgade vahel, lisaks sellele, mis juba niigi ilmselge on. Midagi lipendab. Ma oleksin uhke, kui see oleks see, mida sa arvad," sõnas Vettel.

Teine vabatreening peatati korraks punaste lippudega, kuna Nico Hülkenberg oli oma Renault'ga seina sõitnud.

Kui esimesel vabatreeningul näitas kiireimat minekut Max Verstappen (Red Bull), siis teisel kuulus kaksikvõit Mercedestele - Valtteri Bottas edestas Lewis Hamiltoni vaid 3 tuhandiksekundiga. Teisel treeningul piirdus Verstappen viienda kohaga, sest pidi sessiooni esimeses pooles boksis istuma, kuna tema autolt avastati pärast esimest treeningut õlileke.