VIDEO | Vettel astus ropu keelekasutusega telepilti jäänud Hamiltoni kaitseks välja

Eilse vormel-1 Bahreini GP järel jäi telepilti, kuid Lewis Hamilton Max Verstappenit tagaselja t***peaks sõimab. Pressikonverentsil paluti britilt juhtunu kohta ka kommentaari, kuid ootamatult palus sõna tema tuliseim rivaal Sebastian Vettel.

Hamiltonile valmistas tuska Verstappeni möödumine teise ringi esimeses kurvis, mida parasjagu poodiumitseremoonia eel ekraanilt kordusest näidati. Sel hetkel lasigi Hamilton kaasvõistlejate ja telekaamerate kuuldes lendu sõimusõna, mis maailma meedial nüüd hambus on.

Kui ajakirjanik pressikonverentsil juhtunu jutuks võttis, segas Vettel vahele: "Kas ma võin sellele ise vastata? See pole õiglane. Ma ei tea, mida Lewis tegi, aga me oleme kõik selles olukorras olnud. Me võitleme teineteisega ja vahel läheme rattaid pidi kokku, meis pulbitseb adrenaliin. Kas te arvate, et kui jalgpallurile mikrofon suhu panna, siis kuuleb sealt vaid häid sõnu, kui keegi talle vea teeb? Arvan, et pole õiglane meile selliseid p**ke küsimusi esitada ja mittemillestki lugu välja imeda."

