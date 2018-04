VIDEO | Verstappen: kokkupõrge Vetteliga oli minu süü

Max Verstappenil oli suurepärane võimalus tulla Hiina vormel-1 etapil teisele kohale, kuid noor hollandlane kiirustas Sebastian Vettelist mööda sõita üritades ja sõitis sakslase Ferrarile külje pealt sisse, mistõttu tegid mõlemad autod spinni ning kaotasid kõvasti aega. Verstappenil nähti olukorras ka süüd, mistõttu anti talle kümnesekundiline ajakaristus.

Oma süüd tunnistas ka Verstappen. “Ma nägin, et tal oli rehvidega probleeme ja üritas kurvides hilja pidurdada,“ rääkis hollandlane Autospordi vahendusel, et ta soovis igal juhul Vettelist mööduda.

“Lasin pidurid blokki ja sõitsin talle otsa. Loomulikult oli see minu süü. Ma ei tahtnud seda. Sellise olukorra järel on lihtne öelda, et oleksin pidanud olema kannatlikum. Loomulikult oleks see olnud parem mõte, kuid kahjuks läks teisiti,“ lisas Verstappen.

Verstappen tõdes kokkuvõtteks, et tal tuleb oma sõitu analüüsida ning tugevamana tagasi tulla. Võidu võtnud tiimikaaslasele Daniel Ricciardole soovis ta loomulikult õnne.