VIDEO | Valtteri Bottas sõitis Austraalia GP kvalifikatsioonis oma vormeli sodiks

Vormel-1 sarja hooaeg ei alanud Mercedese soomlasest piloodile Valtteri Bottasele just kõige paremini. Nimelt suutis Bottas lõhkuda Austraalia GP kvalifikatsioonis oma vormeli.

Bottas kaotas oma oma sõiduvahendi üle kontrolli ning põrutas seejärel juba vastu seina. Soomlase vormel oli kokkupõrke järel nii puru, et jätkamisest ei saanud juttugi olla.

Bottas andis ise kiirelt teada, et temaga on kõik hästi. Samal ajal sai rahvusvahelise meedia vahendusel näha, et Mercedese boss Toto Wolff ei olnud nähtust just vaimustuses.