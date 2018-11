VIDEO | Tulivihane Max Verstappen läks Oconile pärast sõitu kättpidi kallale

Verstappen oli Oconi peale tulivihane ning sõimas prantslast nii sõidu ajal kui pärast etappi antud intervjuus. Kaalumise alal läks hollandlane prantslase juurde ning hakkas teda tõukama. Meestele astusid vahele FIA ametnikud, kes olukorra maha rahustasid.

"Max tahtis mind lüüa," sõnas Ocon. "Mind üllatas väga Maxi käitumine siis, kui FIA oli sunnitud sekkuma. Ta lükkas mind ja tahtis mind lüüa ning see pole professionaalne. Olen harjunud temaga tülitsema. Ta on aastaid juba selline olnud."

"Mind ei üllatanud, et nad kokku põrkasid," rääkis sõidu ajal aset leidnud avariist Lewis Hamilton. "Nad olid võidu sõitmas, ehkki mitte sama positsiooni peale. Max on seda tüüpi sõitja, kes on valmis kõigiga võitlema."

"Tal oli õigus proovida sinult ring tagasi võtta," sõnas Hamilton pärast Verstappenile. "Jah, aga mitte sellisel viisil liidrilt," vastas hollandlane.