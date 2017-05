VIDEO: Täna 23 aastat tagasi: San Marino GP-l hukkus Ayrton Senna

Täna möödub täpselt 23 aastat ühest vormel-1 ajaloo kõige traagilisemast nädalavahetusest - Imola ringrajal peetud San Marino GP-l jätsid eluga hüvasti nii Roland Ratzenberger kui ka Ayrton Senna.

Sama nädalavahetuse alustuseks tegi tõeliselt jõhkra avarii Jordani eest sõitnud Rubens Barrichello, kes viidi reedeses kvalifikatsioonis enam kui 220-kilomeetrise tunnikiiruse juures juhtunud kokkupõrke järel haiglasse, kus tal pandi kipsi käsi ning tuvastati imekombel vaid purunenud ninaluu. Brasiillane pidi vahele jätma vaid San Marino võistlussõidu ning sai rajale naasta juba järgmisel etapil.

Hoopis õnnetumaks kujunesid edasised päevad. Laupäevases kvalifikatsioonis kaotas Villeneuve'i kurvis oma Simteki üle kontrolli austerlane Roland Ratzenberger, kes oli osa võtmas alles oma karjääri kolmandast GP-etapist. Suure hoo pealt otse vastu barjääri lennanud autos purunes Ratzenbergeri kolju ning haiglas tunnistati 34-aastane mees surnuks.

Kõige kurikuulsam avarii juhtus aga pühapäevase võistlussõidu ajal. Stardis juhtunud avarii tõttu sõideti esimesed viis ringi turvaauto seljataga, sõidu tõelise alguse järel sõitis juba teisel ringil Williams-Renault piloot Ayrton Senna Tamburello kurvis pika sirge järel otse rajalt välja ning põrkas 218-kilomeetrise tunnikiiruse juures kokku katmata betoonpiirdega. Kokkupõrke ajal lendas üks tema auto ratastest vastu Senna pead, lisaks sellele tungisid tema kiivrist läbi kaks auto osa. Hilisem uurimine tuvastas, et brasiillase surma oleksid eraldi võetuna võinud põhjustada kõik kolme vigastust.

Vormel-1 sarjas ametliku meditsiiniülemana töötanud ning Senna sündmuskohal töötanud neurokirurg Sid Watkins on meenutanud: "Ta nägi rahulik välja. Tõstsin ta silmalaud üles ning sain kohe aru, et tegu on üliraske ajutraumaga. Võtsime ta kokpitist välja ning asetasime maha pikali ning samal ajal hingas ta välja. Ma ei ole usklik, kuid tundsin sel hetkel, kuidas tema hing kehast lahkus."