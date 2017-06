VIDEO | Sergio Perez sõitis Bakuus auto sodiks, vabatreening peatati

Kui Pereze auto oli läbi iidsete vanalinna müüride rajalt minema toimetatud, jõudsid sõitjad veel kuue minuti jagu autosid testida. Kiireima ringiaja 1.44,410 sõitis avatreeningul välja Max Verstappen (Red Bull), teine oli tema tiimikaaslane Daniel Ricciardo (1.44,880), kolmas Ferrari piloot Sebastian Vettel (1.44,967).

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP1)

Confirmation of a successful opening session for @redbullracing at the #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/H1M84z2Ho1

— Formula 1 (@F1) June 23, 2017