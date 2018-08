VIDEO | Sebastian Vetteli avarii Milano demosõidul põhjustas Kimi Räikköneni rool

31-aastane sakslane lõhkus õnnetuse käigus Ferrari masina esitiiva. Vettel sõnas, et kasutas sõites Räikköneni masina rooli, mis oli avarii põhjuseks.

"Ma vabandasin kõigi ees," vahendas Autosport Vetteli sõnu. "Ma läksin sõitma Kimi Räikköneni rooliga, millel on sidur teisel pool. Ma ei mõelnud üldse sellele ja õnnetuse hetkeks oli mul kiirus liiga suur."

"Küsisin oma meeskonnalt, kas oleks võimalik esitiiba vahetada, et saaksin veel kaks ringi sõita. Loomulikult oli tegu minu veaga, aga nii vahel juhtub."

Sel nädalavahetusel sõidetakse F1 uus etapp Itaalias, legendaarsel Monza ringrajal. "Me loodame pakkuda Monza rajal fännidele suurepäraseid emotsioone," lisas sakslane. "Tean, et suudame Ferrariga teha korraliku sõidu. Monza etapp on meie jaoks nagu maailmameistrivõistlused. Teame, kui entusiastlikud on fännid selle osas."

Sebastian Vettel kaotab üldarvestuses liider Lewis Hamiltonile 17 punktiga. Kolmas on Vetteli meeskonnakaaslane Räikkönen, kes jääb britist maha 85 punktiga.