VIDEO | Robert Kubica tegi Renault' vormeliga avarii juba boksist väljudes!

Vormel-1 comeback'i plaaniv poolakas Robert Kubica istus täna esimest korda Renault' 2017. aasta masina rooli. Rambipalavik ja nälg oli aga nii suur, et esimese väiksema avarii tegi ta juba boksist väljudes.

Kohe hommikul oli selge, et Hungaroringil jätkuvatel testisõitudel jagub fotograafidel ja kaamerameestel täna tähelepanu vaid ühele mehele.

Kubica võidusõitjakarjäärile pani kõva põntsu 2011. aasta veebruaris juhtunud ralliõnnetus, mille tagajärjel on tema parem käsi vasakust oluliselt nõrgem. See aga pole tal takistanud sel aastal Renault' testisõitudel osalemist. Spekuleeritakse, et välistatud pole ka Kubica saamine 2018. aastal Renault' põhisõitjaks.

Robert #Kubica driving our R.S.17!

Even our garage was too excited! #BudaTest pic.twitter.com/f5lpilaVuJ — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) August 2, 2017