VIDEO | Robert Kubica esimene test Williamsiga oli edukas

Vormel-1 tagasitulekut plaaniv Robert Kubica läbis Williamsi 2014. aasta mudeliga Silverstone'i ringrajal esimese testipäeva.

Tiim ei väljastanud ühtegi poolaka aega ega muud informatsiooni, öeldes vaid, et test oli edukas, vahendab ESPN.

Kubica pole F1-sarjas osalenud alates 2011. aastal juhtunud ralliõnnetusest, mis jättis tema paremale käele tõsised vigastused. Tagasi orbiidile on ta tõusnud sel aastal, olles pärast Ungari GP-d testinud Renault' masinat.

Kuna aga Renault polnud mehest eriti vaimustuses ja sõlmis juba järgmiseks aastaks laenulepingu Carlos Sainz juunioriga, on Kubica sihikule võtnud Felipe Massa koha Williamsis. Brasiillasega pole tulevaks aastaks lepingut sõlmitud ning Williams on öelnud, et tahab enne otsuse langetamist panna testisõitudel proovile Kubica ja meeskonna varusõitja Paul di Resta.

Koos di Restaga saab Kubica sel sügisel Williamsi 2014. aasta masinat testida veel Hungaroringil.

Valitsev maailmameister Nico Rosberg avaldas Jaapani GP ajal arvamust, et Kubica naasmine teeks sarja põnevamaks. "Teda hinnatakse samamoodi nagu kõiki teisi sõitjadki ning ma olen optimistlik," ütles sakslane Sky Sportsile. "Eesmärk on mehi tundma õppida ning kui asi klapib, siis oleks absoluutselt suurepärane näha Kubicat tagasi stardijoonel."

"Williams tahab autosse panna kiireima sõitja ning see tüüp on oma kiiruse poolest tõsiselt muljetavaldav, seetõttu teda hetkel vaadataksegi."