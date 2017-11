VIDEO | Napsusõbrana tuntud Kimi Räikkönen teeb värskes alkoholireklaamis oma legendaarse nalja

Kimi Räikkönen. Foto: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Soomlasest vormeliäss Kimi Räikkönen on tuntud paraja napsusõbrana ning tema pidudest on ajakirjanduse veergudel kirjutatud legendaarseid lugusid. Juba mõnda aega on ta reklaaminud Soome legendaarset alkohoolset jooki Hartwall Original Long Drink. Nüüd on tulnud välja järjekordne reklaam.