VIDEO: Max Verstappen näitas, kui täpselt on võimalik Monacos kurve võtta

Hollandlasest Red Bulli piloot Max Verstappen oli täna vormel-1 Monaco GP vabatreeningul hädas äärekividega, mis temalt nii mõnegi kiire ringi röövisid.

Ühes kurvis polnud kaugel ka seina sõitmine, mis Monte Carlo tänavaringrajal tähendab üldjuhul treeningu punase lipuga katkestamist, nagu võis täna näha Williamsi kollanoka Lance Strolli puhul.

"Mul oli pisut segane teine treening, aga me pole õnneks esimestest palju maas. Monacos pole võimalik midagi kergelt võtta, sest siis oled sa viimane. Kõik pingutavad viimse piirini, aga Monacos on nii vähe ruumi, et kui sa kuskil libastud, oled kohe seinas," ütles Verstappen.

Eriti valmistasid Verstappenile täna peavalu äärekivid nn "basseini kurvis". "Basseini tulles on sul vasak- ja paremkurv ning ma ei tea, mis juhtus. Sõitsin sealt kaks korda üle ja lõhkusin auto põhja," kurtis ta.