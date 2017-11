VIDEO | Lewis Hamiltoni jaoks lõppes kvalifikatsioon avariiga, koht tuleb sisse võtta stardirivi lõpus

Hamilton kindlustas Mehhiko GP-etapil endale juba käimasoleva hooaja MM-tiitli, kuid värske tiitliomanikuna on Brasiilia GP kulgemas tema jaoks keeruliselt. Pühapäevasele võidusõidule tuleb tal nüüd startida võistlejaterivi lõpust.

Hamilton sõnas avarii järel raadio teel tiimile, et temaga on kõik korras.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF Q2): VET on top heading into the top 10 shootout #BrazilGP 🇧🇷 #F1 #Quali pic.twitter.com/Hni7fPHxCz — Formula 1 (@F1) 11. marraskuuta 2017

That's the first time @LewisHamilton has gone out in #Q1 since Belgium 2016 😮#BrazilGP 🇧🇷 #F1 #Quali pic.twitter.com/UErKNU1R3a