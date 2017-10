VIDEO | Lewis Hamilton süüdistab Verstappeni skandaalses möödasõidus hoopis raja loojaid

Vormel-1 MM-sarja üldliider Lewis Hamilton tõdes USA GP järel Max Verstappeni ja Kimi Räikköneni palju kirgi kütnud olukorda vaadates, et tema meelest on selle põhjuseks hoopiski raja kujundus, kus kurvi lõikamine on liiga lihtsaks tehtud.

Verstappen möödus USA GP viimase ringi viimasel sektoril Kimi Räikkönenist ning lõpetas kolmandana, kuid kohtunikud otsustasid, et ebaausa möödasõidu tõttu antakse talle viiesekundiline ajakaristus, mis kukutas ta lõpuks siiski soomlasest tahapoole.

"Jah, ta on rajalt väljas," nentis Hamilton videot vaadates. "Aga see on tänapäevaste ringradade probleem: ma ei tea, kes selle otsuse tegi, aga rajalt välja sõitmise alasid on liiga palju. Miks ei ole seal muru? Mitte keegi tavaliselt ei lähe sinna, aga kui seal oleks muru, siis poleks Verstappen sinna sõitnud."

"Uuematel radadel on selliseid puudusi palju ja uuema põlvkonna sõitjad kasutavad neid hea meelega ära. Ta on selgelt rajalt väljas, nii ei tohi teha."

Hamilton on selles küsimuses vana kooli mees. "Mulle meeldis selline lahendus, mis vanasti oli - kui eksisid, pidid selle eest kohe maksma. Praegu seda enam ei ole."

You know what this Max argument needs? Lewis's opinion.... Go! pic.twitter.com/0tbALUnLly — Ky (@FiftyBuckss) October 22, 2017