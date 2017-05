VIDEO: Lance Strolli seinasõit peatas Monaco GP teise vabatreeningu

Monte Carlo tänavaringraja kiireima ringiaja kirjutas enda nimele esimesel treeningul teise koha saanud Sebastian Vettel (Ferrari), kes läbis raja 1.12,720-ga.

Teise koha sai teisel vabatreeningul Daniel Ricciardo (Red Bull), kolmanda Kimi Räikkönen (Ferrari). Neljas oli Daniil Kvjat (Toro Rosso), viies Carlos Sainz (Toro Rosso) ja kuues Max Verstappen (Red Bull). Avatreeningu võitja Lewis Hamilton (Mercedes) piirdus kaheksanda ringiajaga.

Kolmas vabatreening sõidetakse Monacos laupäeval Eesti aja järgi kell 12. Kvalifikatsioon on kavas laupäeval kell 15, põhisõit pühapäeval samal ajal.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP2)@ToroRossoSpy on form in Monaco as Vettel tops the pile and Mercedes struggle#MonacoGP #FP2 🇲🇨 pic.twitter.com/0tr6LmyEbD

