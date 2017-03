Soomlane kaotas kolmandas kurvis juhitavuse ja sõitis suurel kiirusel teelt välja. Räikkönen pääses õnneks vaid ehmatusega ning ka tema Ferrariga ei juhtunud midagi tõsist.

Kiireima aja sõitis täna välja Mercedese piloot Valtteri Bottas, talle järgnes Felipe Massa (Williams) vaid 0,11-sekundilise kaotusega. Kolmanda aja sai Räikkönen, neljas oli Max Verstappen (Red Bull).

