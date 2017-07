VIDEO | Kas Briti GP korraldajad otsustavad Hamiltoni selle olukorra eest karistada?

Vormel-1 sarja Briti GP kvalifikatsioonis põhjustas furoori üks olukord kolmanda sessiooni ajal, kus kiireima aja välja sõitnud Lewis Hamilton blokeeris kiirel ringil olnud Romain Grosjeani.

Hamilton keeras hea hooga tulnud Grosjeanile ette raja eelviimases kurvis, otsustades kurvi välimisse ossa jäämise asemel sisse lõigata ning prantslase teed blokeerida.

Võistluste korraldajad andsid märku, et juhtum on ka uurimise all, kuid lõplikku otsust kvalifikatsiooni ajal ei teatatud. Alles tükk aega pärast ajasõidu lõppu andis Mercedese meeskond teada, et Hamiltoni vastu sanktsioone ei rakendata.





Vaata ise - kas Hamiltoni oleks tulnud selle olukorra eest karistada?