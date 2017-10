VIDEO | Jaapani GP kolmanda vabatreeningu kiireim oli rajapiirdeid ramminud Bottas

Bottasele järgnesid Lewis Hamilton (+0,014 sekundit) ja esimese treeningu võitnud Ferrari sõitja Sebastian Vettel (+0,324).

Kuna juba kell 9 algab kvalifikatsioon, võib Bottase eksimus talle kalliks maksma minna. Soomlane peab niigi stardirivis viis kohta loovutama, sest tema masinal vahetati eile käigukast välja.

After setting the fastest time in FP3, @ValtteriBottas had what could be a costly slip #JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/8RqAjYy2yx

